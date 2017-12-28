Госпіталізовані військові, яких звільнили з полону, у задовільному стані - лікар

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Стан 24 військовослужбовців, яких вчора звільнили з ОРДЛО, є задовільним, поки що ніхто з них не потребує оперативного лікування. Про це розповів сьогодні на брифінгу провідний терапевт Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” Сергій Прокопчук, передає УНН.