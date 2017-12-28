Госпіталізовані військові, яких звільнили з полону, у задовільному стані - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Стан 24 військовослужбовців, яких вчора звільнили з ОРДЛО, є задовільним, поки що ніхто з них не потребує оперативного лікування. Про це розповів сьогодні на брифінгу провідний терапевт Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” Сергій Прокопчук, передає УНН.
“Сьогодні вночі у наш шпиталь було госпіталізовано 24 військовослужбовці, які виявили бажання пройти обстеження та лікування у нашому військово-медичному закладі. Із 24 пацієнів 18 було госпіталізовано в терапевтичний стаціонар і 6 — у хірургічний стаціонар. На наше щастя, загальний стан всіх пацієнтів, які прибули на обстеження та госпіталізацію у військово-медичний центр, задовільний”, — запевнив лікар.
За словами С.Прокопчука, зараз відбувається планове повноцінне обстеження військових.
“За день-два ми постараємося максимально швидко обстежити цих пацієнтів”, — зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МКЧХ: більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані
У свою чергу провідний хірург госпіталю Ростислав Гибало зауважив, що всі шість пацієнтів, які потрапили до хірургії, наразі не потребують оперативного лікування.
“Думаю, що протягом однієї-двох діб буде проведено поглиблене обстеження, і ми відпустимо їх на свята додому до рідних. А після цього вони повернуться до нас для проходження реабілітації та, якщо це буде необхідно, хірургічного лікування”, — уточнив він.
Р.Гибало також розповів, що у двох з шести пацієнтів, які потрапили до хірургії, є застарілі осколки, а в одного куля в м’яких тканинах верхньої кінцівки.
Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.