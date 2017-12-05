Головну новорічну ялинку привезли до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Головну новорічну ялинку привезли до Києва. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook, передає УНН.
"Київ, зустрічай зелену красуню! Кінцевий пункт подорожі — Софійська площа. Навіть сніг прилетів до нас, щоб привітатись з ялинкою", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.
Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладено.