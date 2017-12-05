Главную новогоднюю елку привезли в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главную новогоднюю елку привезли в Киев. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.
"Киев, встречай зеленую красавицу! Конечный пункт путешествия - Софийская площадь. Даже снег прилетел к нам, чтобы поздороваться с елкой", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.
Напомним, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.