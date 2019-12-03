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Голова ВР оголосив про виключення зі "Слуги народу" Іванісова

Голова ВР оголосив про виключення зі "Слуги народу" Іванісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на ранковому пленарному засіданні парламенту оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Романа Іванісова, повідомляє кореспондент УНН.

"Відповідно до частини ст. 60 Регламенту ВРУ повідомляю, що депутатська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 2 грудня 2019 року прийняла рішення виключити зі складу депутатської фракції нардепа Романа Іванісова", - зачитав оголошення Разумков.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уже третього народного депутата - Романа Іванісова - було виключено зі “Слуги народу”, у партії продовжується очищення.

Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму.

Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.

Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.

Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.

Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.

Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.

У листопаді “слуги народу” виключили з фракції Скороход та Полякова.

3 грудня у Раді оголосили про виключення з фракції "Слуга народу" Полякова і Скороход.

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