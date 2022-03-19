Голова Держприкордонслужби передав головному білоруському прикордоннику "30 срібняків"

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"рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків — плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту лаппо а.п. Знайте. Перемога буде за Україною!!!" - написав Дейнеко у Facebook.

"Тридцять срібняків — плата за зраду! Голова Державної прикордонної служби України передав плату за зраду головному білоруському прикордоннику юді іскаріоту…, лаппо а.п. (яке промовисте прізвище!) Зі зневагою!" - підписали відео у ДПСУ.

Співробітник ДПСУ спілкувався з послом Білорусі в Україні Ігорем Соколом і намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками", як доручив Дейнеко.

"Це наказ для вас, але не для мене", – сказав Сокол, не взявши мішечок і пішовши, гроші відскочили від нього.