Глава Госпогранслужбы передал главному белорусскому пограничнику "30 сребреников"

Детали

"рашисти осуществляют открытую кровавую агрессию против Украины с территории беларуси. Как известно, тридцать сребреников - плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета республики беларусь генерал-лейтенанту лаппо а.п. Знайте. Победа будет за Украиной!!!" - написал Дейнеко в Facebook.

"Тридцать сребреников - плата за предательство! Председатель Государственной пограничной службы Украины передал плату за предательство главному белорусскому пограничнику юде искариоту., лаппо а.п. (какая красноречивая фамилия!) С пренебрежением!" - подписали видео в ГПСУ.

Сотрудник ГПСУ общался с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом и пытался вручить ему мешочек с монетами - "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

"Это приказ для вас, но не для меня", - сказал Сокол, не взяв мешочек и уйдя, деньги отскочили от него.