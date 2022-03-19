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Глава Госпогранслужбы передал главному белорусскому пограничнику "30 сребреников"

Киев • УНН

 • 147733 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла пытался передать председателю государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников", сообщил он в Facebook, пишет УНН.

Детали

"рашисти осуществляют открытую кровавую агрессию против Украины с территории беларуси. Как известно, тридцать сребреников - плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета республики беларусь генерал-лейтенанту лаппо а.п. Знайте. Победа будет за Украиной!!!" - написал Дейнеко в Facebook.

"Тридцать сребреников - плата за предательство! Председатель Государственной пограничной службы Украины передал плату за предательство главному белорусскому пограничнику юде искариоту., лаппо а.п. (какая красноречивая фамилия!) С пренебрежением!" - подписали видео в ГПСУ.

Сотрудник ГПСУ общался с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом и пытался вручить ему мешочек с монетами - "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

"Это приказ для вас, но не для меня", - сказал Сокол, не взяв мешочек и уйдя, деньги отскочили от него.

Украинские Национальные Новости

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