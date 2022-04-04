Глянь, мерзото, що ти накоїв за 20 років своєї пропаганди: Геращенко звернувся до російського пропагандиста соловйова

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Антон Геращенко прибув у село Мотижин Київської області та звернувся до російського пропагандиста володимира соловйова. Там відбувається масове поховання, у якому похоронена голова сільської ради села Мотижин Ольга Сухненко з її сином та чоловіком.

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"Глянь, мерзото, що накоїв за 20 років своєї пропаганди, заставляючи росіян ненавидіти українця. Ти, мерзота! Ти будеш відповідати за те, що налаштовував мільйони росіян проти українця!" - йдеться у зверненні.

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Братська могила закатованих і вулиця подвигу українських героїв: десятки іноземних журналістів відвідали Бучу і Мотижин.