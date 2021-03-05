Главу аграрного комітету не поміняли, бо не можуть узгодити кандидатуру на заміну – Фесенко

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"Існують внутрішні протиріччя, пов’язані з тим, що пан Сольський має давній бізнесовий зв'язок з Богданом, оце одна проблема. По-друге – проти Сольського виступає так звана група Павлюка. Тому його низька ефективність – це питання другорядне. Протиріччя навколо нього – це все боротьба і його негативний зв'язок із Богданом, що зараз працює проти Сольского", - пояснив політолог.

Деталі

Питання заміни Миколи Сольського на посаді глави аграрного комітету поки що призупинилось, за словами Фесенка, через суперечки навколо кандидатур, які могли б його замінити.

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"Традиційне для української політики питання: є бажаючі знайти когось, поміняти, але це, як правило, вирішується тоді, коли є узгоджена кандидатура на заміну. Можливо, зараз на користь Сольського працює те, що не вирішене питання, хто його може замінити на посаді керівника комітету. Щойно буде узгоджена кандидатура між різними групами впливу, тоді рішення не забариться", - зауважив Фесенко.

Доповнення

Зазначимо, раніше експерти низько оцінили ефективність роботи Сольського на посаді.

Нагадаємо, у пресслужбі голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії журналістам УНН на питання, коли буде вирішене питання з главою агарного комітету Миколою Сольським, відповіли, що питання не на часі.

Що було раніше

Члени аграрного комітету Верховної Ради 27 січня проголосували за висловлення недовіри голові комітету нардепу Миколі Сольському. Мотивацією стала низька ефективність роботи комітету і лобізм окремих законів. Підтримали рішення більшість членів комітету. Тепер Микола Сольський повинен бути відсторонений від посади.

Питання про відкликання Миколи Сольского з посади керівника аграрного комітету парламенту “Слуги народу” мали розглянути на засіданні фракції 1 лютого. Однак, питання все ще не вирішено, попри те, що експерти низько оцінюють ефективність роботи Сольського на посаді.