Генсек ООН розкритикував США за припинення фінансування Фонду народонаселення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш висловив глибокий жаль через рішення адміністрації США припинити фінансування Фонду народонаселення ООН. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
За словами А.Гутерріша, це рішення Білого дому “базується на хибному сприйнятті суті та важливості роботи Фонду народонаселення” та може мати руйнівні наслідки для здоров’я жінок та дівчат, а також їхніх родин у всьому світі.
Він закликав міжнародних донорів надати фінансування в розмірі 32,5 млн доларів для продовження роботи фонду у 2017 році.
Фонд народонаселення ООН пропонує допомогу у сфері репродуктивного здоров’я та “регулювання народжуваності” у понад 150 країнах світу.
В уряді США оголосили про припинення фінансової підтримки фонду через “примусові” практики планування родини, які він пропонує, включно з абортами.
Це перше рішення адміністрації Д.Трампа щодо скорочення фінансування ООН. У Білому домі також планують обмежити фінансову підтримку інших структур Організації, зокрема миротворчих.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який передбачає право жінки переривати вагітність лише в тому випадку, якщо вона несе пряму загрозу життю, загрожує патологічними пологами або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування.