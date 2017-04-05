Генсек ООН раскритиковал США за прекращение финансирования Фонда народонаселения

По словам А.Гутерриша, это решение Белого дома “базируется на ложном восприятии сути и важности работы Фонда народонаселения” и может иметь разрушительные последствия для здоровья женщин и девушек, а также их семей во всем мире.

Он призвал международных доноров предоставить финанстрование в размере 32,5 млн долларов для продолжения работы фонда в 2017 году.

Фонд народонаселения ООН предлагает помощь в сфере репродуктивного здоровья и “регулирования рождаемости” в более чем 150 странах мира.



В правительстве США объявили о прекращении финансовой поддержки фонда за “принудительные” практики планирования семьи, которые он предлагает, включая аборты.



Это первое решение администрации Д.Трампа по сокращению финансирования ООН. В Белом доме также планируют ограничить финансовую поддержку других структур Организации, в частности миротворческих.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает право женщины прерывать беременность только в том случае, если она несет прямую угрозу жизни, угрожает патологическими родами или если женщина забеременела в результате изнасилования.