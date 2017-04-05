Генсек ООН раскритиковал США за прекращение финансирования Фонда народонаселения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44979 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103556 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159153 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117627 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117222 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104566 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107156 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103644 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154253 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек ООН раскритиковал США за прекращение финансирования Фонда народонаселения

Генсек ООН раскритиковал США за прекращение финансирования Фонда народонаселения

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил глубокое сожаление в связи с решением администрации США прекратить финансирование Фонда народонаселения ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам А.Гутерриша, это решение Белого дома “базируется на ложном восприятии сути и важности работы Фонда народонаселения” и может иметь разрушительные последствия для здоровья женщин и девушек, а также их семей во всем мире.

Он призвал международных доноров предоставить финанстрование в размере 32,5 млн долларов для продолжения работы фонда в 2017 году.

Фонд народонаселения ООН предлагает помощь в сфере репродуктивного здоровья и “регулирования рождаемости” в более чем 150 странах мира.

В правительстве США объявили о прекращении финансовой поддержки фонда за “принудительные” практики планирования семьи, которые он предлагает, включая аборты.

Это первое решение администрации Д.Трампа по сокращению финансирования ООН. В Белом доме также планируют ограничить финансовую поддержку других структур Организации, в частности миротворческих.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает право женщины прерывать беременность только в том случае, если она несет прямую угрозу жизни, угрожает патологическими родами или если женщина забеременела в результате изнасилования.

 

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