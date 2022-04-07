Генсек НАТО: дивно ділити зброю, що надається Україні, на оборонну і наступальну

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"Союзники надають широкий спектр різних систем озброєнь, як радянських систем, так і сучасного обладнання, і я думаю, що різниця між наступальними і оборонними - трохи дивна, тому що ми говоримо про надання зброї країні, яка обороняється. А самооборона - це право, яке закріплене в Статуті ООН. Таким чином, все, що Україна робить за підтримки союзників по НАТО, є оборонним, тому що вона захищає себе", - сказав Столтенберг.

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За його словами, Україні потрібні різні види зброї, і союзники надають різні види зброї, і в НАТО "бачать ефект" такої допомоги.

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Раніше сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що така позиція союзників - результат роботи дипломатії і ще одна "зруйнована стіна".

"Проблема з партнерами в тому, що Вам завжди потрібно ламати одну стіну за іншою. Перша стіна була "ми не збираємося надсилати вам зброю". Добре, ми зламали її, ніхто більше так не говорить, майже. Наступною стіною було "ми надішлемо вам легке озброєння, але не важке". Добре, ми зламали і цю стіну. Ось донедавна чув:"Ми будемо надсилати вам оборонну зброю, але ми не можемо надіслати вам наступальну зброю". Добре, ми пояснили, що в Україні немає ніякої різниці, тому що ми захищаємося, будь-яка зброя оборонна за визначенням. Добре, здається, ми зламали і цю стіну. І ось ми знову в такій ситуації - "коли". Коли ви надішлете це? - "Це вимагає часу". Але у нас немає часу", - розповів він.