Гавайський суд подовжив заборону антиміграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) подовжив своє рішення щодо тимчасової заборони виконання антиміграційного указу президента країни Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Ця заборона, згідно з новим рішенням суду, діятиме в масштабах усієї країни та необмежено в часі, доки триватиме судова суперечка навколо указу.
Як повідомляв УНН, 6 березня Д.Трамп підписав новий антиміграційний указ, який на 90 днів призупиняє в’їзд до США громадян шести мусульманських країн — Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі й Судану. Також указом була припинена на 120 днів дія програми прийому біженців.
На відміну від попереднього аналогічного указу Д.Трампа, заблокованого федеральним судом у Сіетлі, в документі від 6 березня з “чорного списку” країн був виключений Ірак, а також дозволений в’їзд до країни власникам Green Card.