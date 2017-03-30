Гавайский суд продлил запрет на антимиграционный указ Д.Трампа

Этот запрет, согласно новому решению суда, будет действовать в масштабах всей страны и неограниченно во времени, пока будет продолжаться судебный спор вокруг указа.

Как сообщал УНН, 6 марта Д.Трамп подписал новый антимиграционный указ, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан шести мусульманских стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указом было приостановлено ​​на 120 дней действие программы приема беженцев.

В отличие от предыдущего аналогичного указа Д.Трампа, заблокированного федеральным судом в Сиэтле, в документе от 6 марта из “черного списка” стран был исключен Ирак, а также разрешен въезд в страну владельцам Green Card.