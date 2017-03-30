Гавайский суд продлил запрет на антимиграционный указ Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Суд в американском городе Гонолулу (штат Гавайи) продлил свое решение о временном запрете выполнения антимиграционного указа президента страны Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Этот запрет, согласно новому решению суда, будет действовать в масштабах всей страны и неограниченно во времени, пока будет продолжаться судебный спор вокруг указа.
Как сообщал УНН, 6 марта Д.Трамп подписал новый антимиграционный указ, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан шести мусульманских стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указом было приостановлено на 120 дней действие программы приема беженцев.
В отличие от предыдущего аналогичного указа Д.Трампа, заблокированного федеральным судом в Сиэтле, в документе от 6 марта из “черного списка” стран был исключен Ирак, а также разрешен въезд в страну владельцам Green Card.