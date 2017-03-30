Гавайский суд продлил запрет на антимиграционный указ Д.Трампа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44866 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103519 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159087 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117591 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117206 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154235 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Гавайский суд продлил запрет на антимиграционный указ Д.Трампа

Гавайский суд продлил запрет на антимиграционный указ Д.Трампа

Киев  •  УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Суд в американском городе Гонолулу (штат Гавайи) продлил свое решение о временном запрете выполнения антимиграционного указа президента страны Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Этот запрет, согласно новому решению суда, будет действовать в масштабах всей страны и неограниченно во времени, пока будет продолжаться судебный спор вокруг указа.

Как сообщал УНН, 6 марта Д.Трамп подписал новый антимиграционный указ, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан шести мусульманских стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указом было приостановлено ​​на 120 дней действие программы приема беженцев.

В отличие от предыдущего аналогичного указа Д.Трампа, заблокированного федеральным судом в Сиэтле, в документе от 6 марта из “черного списка” стран был исключен Ирак, а также разрешен въезд в страну владельцам Green Card.

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