Футбол: “Верес” завоював перший виграш у сезоні УПЛ

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Початок суботньої програми 5-го туру УПЛ позначився одним із варіантів “західноукраїнського дербі” — очна зустріч “Вереса” і “Минаю”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Зустріч протікала у вкрай складній, нервовій, багатій силовою боротьбою грі, де гольові моменти виникали не дуже часто.

У перерві наставник господарів поля зумів достукатися до підопічних, отож, як наслідок, старт другого тайму “Верес” провів феноменально — момент ішов за моментом, і один із них таки закінчився взяттям воріт у виконанні Романа Гегедоша.

Минуло зовсім небагато часу, як закарпатці отримали чудовий шанс зрівняти рахунок — за допомогою пенальті. Втім, реалізувати його не вдалося (поточний чемпіонат дуже багатий 11-метровими, які не втілені в голи), а це дало змогу рівнянам грати в улюбленому стилі — дуже акуратно в обороні, без надання супернику навіть мінімальних шансів поблизу своїх воріт. 1:0 — “Верес” здобув першу перемогу в сезоні.

Доповнення

“Верес” набрав 5-ть пунктів та обігнав у турнірній таблиці “Минай” (4) — 9 і 11 місця відповідно.

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