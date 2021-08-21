Футбол: “Верес” завоював перший виграш у сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Початок суботньої програми 5-го туру УПЛ позначився одним із варіантів “західноукраїнського дербі” — очна зустріч “Вереса” і “Минаю”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Зустріч протікала у вкрай складній, нервовій, багатій силовою боротьбою грі, де гольові моменти виникали не дуже часто.
У перерві наставник господарів поля зумів достукатися до підопічних, отож, як наслідок, старт другого тайму “Верес” провів феноменально — момент ішов за моментом, і один із них таки закінчився взяттям воріт у виконанні Романа Гегедоша.
Минуло зовсім небагато часу, як закарпатці отримали чудовий шанс зрівняти рахунок — за допомогою пенальті. Втім, реалізувати його не вдалося (поточний чемпіонат дуже багатий 11-метровими, які не втілені в голи), а це дало змогу рівнянам грати в улюбленому стилі — дуже акуратно в обороні, без надання супернику навіть мінімальних шансів поблизу своїх воріт. 1:0 — “Верес” здобув першу перемогу в сезоні.
Доповнення
“Верес” набрав 5-ть пунктів та обігнав у турнірній таблиці “Минай” (4) — 9 і 11 місця відповідно.