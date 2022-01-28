Футбол: друга азійська збірна пробилася до чемпіонату світу-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Іранська національна команда стала учасником фінальної частини третього чемпіонату світу з футболу 2022 року, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Деталі
У сьомому турі третього кваліфікаційного раунду в Азії мінімально обіграла Ірак (1:0). Єдиний м'яч у матчі забив форвард португальського "Порту" Мехді Таремі на 48-й хвилині.
Завдяки цій перемозі іранська збірна достроково здобула пряму путівку на Мундіаль. Іранці після семи турів лідирують у своїй групі, набравши 19 очок, і вже не опустяться нижче за друге місце. Другою йде збірна Південної Кореї з 17 балами, а на третій позиції – ОАЕ з 9 пунктами.
Зазначимо, що Іран став другою азіатською збірною на ЧС-2022 після господарів турніру Катару, а також 14-м учасником світової першості.
Доповнення
Господиню чемпіонату світу команду Катару було звільнено від кваліфікації.