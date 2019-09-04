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Французький півзахисник перейшов до складу "Олександрії"

Французький півзахисник перейшов до складу "Олександрії"

Київ • УНН

 • 9443 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. ФК "Олександрія" поповнився новим гравцем французом Жоау Тіаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра), повідомляє УНН з посиланням на сайт української команди.

Контракт з гравцем розрахований по 31 травня 2021 року. Кольори "Олександрії" Жоау захищатиме під номером 57.

Двадцятитрьохрічний півзахисник за амплуа Жоау Тейшейра раніше виступав за румунський клуб "Політехніка" (Ясси). У минулому сезоні показники півзахисника склали 13 матчів і 3 забиті голи (всі з пенальті).

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування групового етапу Ліги Європи в Монако "Олександрія" потрапила в групу I, де її суперниками будуть "Вольсбург" (Німеччина), "Гент" (Бельгія) і "Сент-Етьєн" (Франція).

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