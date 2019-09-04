Французький півзахисник перейшов до складу "Олександрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. ФК "Олександрія" поповнився новим гравцем французом Жоау Тіаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра), повідомляє УНН з посиланням на сайт української команди.
Контракт з гравцем розрахований по 31 травня 2021 року. Кольори "Олександрії" Жоау захищатиме під номером 57.
Двадцятитрьохрічний півзахисник за амплуа Жоау Тейшейра раніше виступав за румунський клуб "Політехніка" (Ясси). У минулому сезоні показники півзахисника склали 13 матчів і 3 забиті голи (всі з пенальті).
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування групового етапу Ліги Європи в Монако "Олександрія" потрапила в групу I, де її суперниками будуть "Вольсбург" (Німеччина), "Гент" (Бельгія) і "Сент-Етьєн" (Франція).