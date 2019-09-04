Французский полузащитник перешел в состав "Александрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. ФК "Александрия" пополнился новым игроком французом Жоау Тиаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра), сообщает УНН со ссылкой на сайт украинской команды.
Контракт с игроком рассчитан по 31 мая 2021 года. Цвета "Александрии" Жоау будет защищать под номером 57.
Двадцатитрехлетний полузащитник по амплуа Жоау Тейшейра ранее выступал за румынский клуб "Политехника" (Яссы). В прошлом сезоне показатели полузащитника составили 13 матчей и 3 забитых гола (все с пенальти).
Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы в Монако "Александрия" попала в группу I, где ее соперниками будут "Вольсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия) и "Сент-Этьен" (Франция).