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Шахед-136

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Київ • УНН

 • 50095 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив російську приватну військову компанію Вагнера в розграбуванні ресурсів Малі. Про це він повідомив в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche, передає УНН.

Деталі

За його словами, ПВК "Вагнера" використовує слабкість деяких держав для впровадження та для зміцнення російського впливу в Африці.

"Вони вже зараз використовують ресурси країни в обмін на захист хунти. Вони грабують Малі", - заявив глава МЗС Франції.

Нагадаємо

Раніше, Франція звинуватила Росію у фінансуванні найманців ПВК Вагнера в Малі.

Уряд Малі вже відкинув звинувачення країн Європи про те, що в країні працюють підрозділи іноземної приватної військової компанії.

Контекст

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що хунта Малі, яка прийшла до влади після перевороту в травні 2021 року, висловила інтерес до найму "ПВК Вагнера" для навчання військових і захисту високопоставлених чиновників. МЗС РФ підтвердив, що влада Малі звернулася до приватної компанії з Росії за допомогою в боротьбі з тероризмом, але назва компанії не наводилося.

У Євросоюзі говорили, що поява найманців у Малі може серйозно вплинути на відносини Європи з нею. У грудні ЄС ввів санкції проти "ПВК Вагнера".

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