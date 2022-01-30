Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив російську приватну військову компанію Вагнера в розграбуванні ресурсів Малі. Про це він повідомив в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche, передає УНН.
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За його словами, ПВК "Вагнера" використовує слабкість деяких держав для впровадження та для зміцнення російського впливу в Африці.
"Вони вже зараз використовують ресурси країни в обмін на захист хунти. Вони грабують Малі", - заявив глава МЗС Франції.
Нагадаємо
Раніше, Франція звинуватила Росію у фінансуванні найманців ПВК Вагнера в Малі.
Уряд Малі вже відкинув звинувачення країн Європи про те, що в країні працюють підрозділи іноземної приватної військової компанії.
Контекст
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що хунта Малі, яка прийшла до влади після перевороту в травні 2021 року, висловила інтерес до найму "ПВК Вагнера" для навчання військових і захисту високопоставлених чиновників. МЗС РФ підтвердив, що влада Малі звернулася до приватної компанії з Росії за допомогою в боротьбі з тероризмом, але назва компанії не наводилося.
У Євросоюзі говорили, що поява найманців у Малі може серйозно вплинути на відносини Європи з нею. У грудні ЄС ввів санкції проти "ПВК Вагнера".