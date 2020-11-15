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Франція перемогла Португалію у грі лідерів групи Ліги націй

Київ • УНН

 • 12528 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна Португалії на стадіоні “Да Луш” у Лісабоні приймала збірну Франції в матчі 5-го туру Ліги націй, повідомляє УНН.

На початку матчу команди обмінялися гострими ударами — спроби Роналду та Комана призвели до сейвів воротарів. Далі варто відзначити удар головою Марсьяля, який на себе прийняла поперечина воріт португальців.

Свого “триколірні” досягли на 54 хвилині, коли Нголо Канте зіграв вдало на добиванні після удару Рабьо.

Як наслідок 1:0 і французи набрали 13 очок у групі 3 Ліги націй А. Португалія залишилася із 10-ма балами.

Зауважимо, що французам у наступній грі із шведами вистачить навіть нічиї задля перемоги на груповому етапі Ліги націй А.

Українські Національні Новини

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