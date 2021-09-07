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Фракція "Слуг народу" поповнилася новим нардепом: IT-шник Швачко склав присягу

Фракція "Слуг народу" поповнилася новим нардепом: IT-шник Швачко склав присягу

Київ • УНН

 • 14243 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Під час першого пленарного засідання шостої сесії ВР 9 скликання Антон Швачко склав присягу народного депутата України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Антон Швачко присягнув на вірність народові України з трибуни Верховної Ради.

Швачко був обраний до парламенту за списком партії “Слуга народу” та пройшов до ВР після призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ у липні.

Довідка

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту та проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку “Слуги народу” під № 139. На момент обрання був безробітним. Однак голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що Антон Швачко ІТ-спеціаліст.

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