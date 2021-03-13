Форвард збірної України може продовжити кар’єру в лондонському “Арсеналі”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Лондонський “Арсенал” звернув увагу на кандидатуру українського форварда “Гента” Романа Яремчука, повідомляє УНН з посиланням на Indo Sport.
Деталі
За інформацією джерела, 25-річний гравець бельгійського “Гента” увійшов в шорт-лист англійського клубу, який влітку може підписати нового нападника в якості можливої заміни французові Александру Ляказетту.
Крім Яремчука “каноніри” розглядають кандидатури французького форварда Одсонна Едуарда, який зараз захищає кольори шотландського “Селтіка”, а також португальського футболіста “Айнтрахта” Андре Сілви.
Примітно, що “Арсенал” цього сезону в АПЛ йдуть лише 10-ми із 38 набраними очками. Відставання від єврокубкової зони складає 10 балів.
Доповнення
У поточному сезоні Яремчук в складі “Гента” провів 32 матчі у всіх змаганнях, відзначившись 18 голами і зробивши п’ять гольових передач.