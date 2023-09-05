Forbes Ukraine: за інформаційною атакою на Шурму стоїть Коломойський

«Я не говорив про це раніше відкрито, але зараз вам скажу прямо – це Коломойський. Олігарх, який грабував країну протягом багатьох років на сотні мільярдів гривень… Системна кампанія проти мене розпочалась ще зимою. Згодом в неї підключили і окремих журналістів «Бігус інфо». І не лише з цим сюжетом. Були й інші раніше. Ще більш безглузді і маніпулятивні», - сказав він у інтерв'ю Forbes Ukraine.

Шурма додав, що тому є достатні підтвердження: «Із публічно доступної інформації можу привести результати медіа-моніторингу. «Центр контент-аналізу» проаналізував 5000 статей і за тезами і характером публікацій зробила висновок, що вони мали замовний характер. Найпомітніший масив критики присвячений незаконності відчуження «Укрнафти», тому очевидно, що принаймні один із замовників – колишній власник частки акцій цього підприємства».

Щодо нещодавного розслідування видання «Бігус.інфо» заступник керівника ОП також сказав, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей залишилися 72 об’єкти «зеленої» енергетики, серед яких є 3 об'єкти, де є частка у його брата – Олега Шурми.

«Чи порушували щось ці 72 об'єкти? Нехай оцінку дають правоохоронні органи. Але мій аналіз ситуації показує: тільки «Укренерго» має повноваження і технічні можливості оперативно встановлювати, чи працювали електростанції в об’єднану енергосистему України», - вважає він, додаючи, що НЕК «Укренерго» щомісячно включно до червня 2023 року підтерджувало, що ці станції працюють в об’єднаній енергосистемі України, надаючи послуги диспетчеризації, регулярно надаючи команди на завантаження та розвантаження залежно від балансу в енергосистемі України, підписуючи щомісячно акти, що підтверджували обсяги генерації. Тож об'єкти на окупованих територіях працювали за правилами, які встановлював оператор і регулятор.

За його словами, усі 72 об’єкти мали однакові умови оплати, жодна компанія не отримувала більше чи менше - це алгоритм розрахунків на енергоринку: однаковий відсоток оплат для всіх.