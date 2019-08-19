Фонд енергоефективності покриватиме до 40-50% витрат на утеплення в ОСББ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ОСББ зможуть отримувати компенсацію до половини витрат на енергозбереження за рахунок Фонду енергоефективності. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на пресслужбу урядовця.
"Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків. Вже з вересня ОСББ зможуть подаватись на участь у програмі "Енергодім", отримувати гранти і модернізувати свої будинки, зменшувати енергоспоживання", - повідомив Зубко.
З його слів, програма Фонду ЕЕ передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний". Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.
Також наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила пакет документів, необхідних для реалізації програми.
Нагадаємо, держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ.