Фонд энергоэффективности будет покрывать до 40-50% расходов на утепление в ОСМД

"Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов. Уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе "Энергодом", получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление", - сообщил Зубко.

По его словам, программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Также наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации программы.

Напомним, госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД.