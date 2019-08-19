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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43536 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121087 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125276 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128146 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Фонд энергоэффективности будет покрывать до 40-50% расходов на утепление в ОСМД

Фонд энергоэффективности будет покрывать до 40-50% расходов на утепление в ОСМД

Киев  •  УНН

 • 9552 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. ОСМД смогут получать компенсацию до половины расходов на энергосбережение за счет Фонда энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов. Уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе "Энергодом", получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление", - сообщил Зубко.

По его словам, программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Также наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации программы.

Напомним, госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД.

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