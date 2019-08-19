Фонд энергоэффективности будет покрывать до 40-50% расходов на утепление в ОСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. ОСМД смогут получать компенсацию до половины расходов на энергосбережение за счет Фонда энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов. Уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе "Энергодом", получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление", - сообщил Зубко.
По его словам, программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.
Также наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации программы.
Напомним, госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД.