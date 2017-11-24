Фінансова допомога ЄС буде залежати від конкретних кроків щодо реформ - декларація СхП

"Учасники саміту вітають постійну підтримку ЄС Східного партнерства за допомогою повного і цілеспрямованого використання Інструменту європейського сусідства й партнерства, включаючи програми транскордонного співробітництва та інші доступні фінансові інструменти. Фінансова підтримка ЄС його партнерам буде обумовлена ​​конкретними кроками щодо реформ. Стимулюючий підхід ЄС ("більше для більшого") буде як і раніше приносити користь тим партнерам, які найбільше займаються реформами", - йдеться в декларації.

Також зазначено, що "план зовнішніх інвестицій надає нові можливості для фінансування, зокрема шляхом створення Європейського фонду сталого розвитку, який, як очікується, буде ефективно мобілізувати значні обсяги інвестицій".

Нагадаємо, ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагненнях.