Финансовая помощь ЕС будет зависеть от конкретных шагов по реформам - декларация ВП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Финансовая помощь Европейського Союза восточным странам-партнерам будет зависеть от конкретных шагов по реформированию. Об этом говорится в обнародованной итоговой декларации саммита Восточного партнерства, передает УНН.
"Участники саммита приветствуют постоянную поддержку ЕС Восточного партнерства посредством полного и целенаправленного использования Европейского инструмента добрососедства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие доступные финансовые инструменты. Финансовая поддержка ЕС его партнерам будет обусловлена конкретными шагами по реформам. Стимулирующий подход ЕС ("больше для большего") будет по-прежнему приносить пользу тем партнерам, которые больше всего занимаются реформами", - говорится в декларации.
Также указано, что "план внешних инвестиций предоставляет новые возможности для финансирования, в частности путем создания Европейского фонда устойчивого развития, который, как ожидается, будет эффективно мобилизовать значительные объемы инвестиций".
Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.