Финансовая помощь ЕС будет зависеть от конкретных шагов по реформам - декларация ВП

"Участники саммита приветствуют постоянную поддержку ЕС Восточного партнерства посредством полного и целенаправленного использования Европейского инструмента добрососедства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие доступные финансовые инструменты. Финансовая поддержка ЕС его партнерам будет обусловлена конкретными шагами по реформам. Стимулирующий подход ЕС ("больше для большего") будет по-прежнему приносить пользу тем партнерам, которые больше всего занимаются реформами", - говорится в декларации.

Также указано, что "план внешних инвестиций предоставляет новые возможности для финансирования, в частности путем создания Европейского фонда устойчивого развития, который, как ожидается, будет эффективно мобилизовать значительные объемы инвестиций".

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.