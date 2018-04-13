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Фінальний бій Усика у Всесвітній боксерській серії перенесено на літо

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі, де зустрінуться Олександр Усик і Мурат Гассиев перенесли на літо. Про це повідомили на своїй сторінці в Twitter організатори турніру, передає УНН.

"Зараз ми завершуємо вибір дати і арени для наших літніх фіналів. Це великі бої, і ми хочемо, щоб все було правильно", - сказано у повідомленні промоутерів Калле і Ніссе Зауерлянда.

Відзначимо, що бій Усик - Гассиев був запланований на 11 травня в місті Джидда (Саудівська Аравія). На кону поєдинку стоятимуть п'ять поясів: WBA, WBC, WBO, IBF, чемпіонський титул за версією "The Ring", а також спеціальний трофей Мохаммеда Алі і 10 млн. дол.

Як повідомляв УНН, Усик свій підготовчий процес до фінального протистояння WSBB проводить у Барселоні. 

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