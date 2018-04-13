Фінальний бій Усика у Всесвітній боксерській серії перенесено на літо

"Зараз ми завершуємо вибір дати і арени для наших літніх фіналів. Це великі бої, і ми хочемо, щоб все було правильно", - сказано у повідомленні промоутерів Калле і Ніссе Зауерлянда.



Відзначимо, що бій Усик - Гассиев був запланований на 11 травня в місті Джидда (Саудівська Аравія). На кону поєдинку стоятимуть п'ять поясів: WBA, WBC, WBO, IBF, чемпіонський титул за версією "The Ring", а також спеціальний трофей Мохаммеда Алі і 10 млн. дол.



Як повідомляв УНН, Усик свій підготовчий процес до фінального протистояння WSBB проводить у Барселоні.