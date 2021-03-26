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Фігурне катання: український дует пройшов кваліфікацію чемпіонату світу в Швеції

Київ • УНН

 • 18722 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін посів 20-е місце за підсумками ритмічного танцю на чемпіонаті світу з фігурного катання, який триває в Стокгольмі, та потрапив у фінальну частину змагань танцюристів. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Федерації фігурного катання України.

Деталі

Українці продемонстрували в першому виступі впевнене та емоційне катання. Дует без видимих зусиль впорався з елементами, отримавши високі рівні на твіззлах та підтримці, проте решту елементів судді оцінили нижче. Назарова та Нікітін набрали 66,54 балів і 27 березня виступлять з довільною програмою.

Лідирують у спортивних танцях на льоду чемпіони Європи Вікторія Синіцина/Нікіта Кацалапов – 88,15. На другій та третій позиціях американські фігуристи – відповідно Медісон Хаббелл/Закарі Донох’ю – 86,05 та Медісон Чок/Еван Бейтс – 85,15.

Доповнення

Вчора український фігурист Іван Шмуратко також зумів подолати кваліфікаційний бар’єр на чемпіонаті світу з фігурного катання із 22-м результатом.

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