Фігурне катання: український дует пройшов кваліфікацію чемпіонату світу в Швеції

Деталі

Українці продемонстрували в першому виступі впевнене та емоційне катання. Дует без видимих зусиль впорався з елементами, отримавши високі рівні на твіззлах та підтримці, проте решту елементів судді оцінили нижче. Назарова та Нікітін набрали 66,54 балів і 27 березня виступлять з довільною програмою.

Лідирують у спортивних танцях на льоду чемпіони Європи Вікторія Синіцина/Нікіта Кацалапов – 88,15. На другій та третій позиціях американські фігуристи – відповідно Медісон Хаббелл/Закарі Донох’ю – 86,05 та Медісон Чок/Еван Бейтс – 85,15.

Доповнення

Вчора український фігурист Іван Шмуратко також зумів подолати кваліфікаційний бар’єр на чемпіонаті світу з фігурного катання із 22-м результатом.