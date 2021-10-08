Фельдман заявив про підтримку Добкіна на виборах мера Харкова

“Я підтримував і підтримую Михайла Добкіна. По-перше, він мій давній друг. По-друге, його програма багато в чому збігається з моїми поглядами на розвиток Харкова і тими ключовими посиланнями, з якими я йшов на вибори в минулому році — про „Харків без околиць“, про те, що місту потрібна чесна влада, яка не буде бізнесом, не ділитиме на своїх і чужих, буде надавати рівні можливості для всіх і т.п.”, — заявив він.

Фельдман нагадав, що Добкіна також підтримало Стратегічна рада партії “Опозиційна платформа — За життя”, фракція ОПЗЖ у Верховній Раді.

“У нас єдина згуртована команда, в якій не місце таким персонажам, яких ми спостерігаємо на місцевому рівні: одні домовляються з владою, другі зайняті самопіаром, треті тягнуть вправо, четверті вліво, п’яті, зображуючи із себе „вірних партійців“, вирішують свої особисті питання. Упевнений, що так бути не повинно”, — підсумував він.

У контексті

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами експертів, буде два тури виборів, де найімовірніше будуть змагатися Михайло Добкін і Ігор Терехов.