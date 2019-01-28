ФДМУ програв апеляцію у справі радників з великої приватизації

КИЇВ. 28 січня. УНН. Апеляційний суд відмовив Фонду державного майна України у задоволенні апеляційної скарги для розблокування затвердження обраних на конкурсі радників з приватизації п'яти державних компаній зі списку великої приватизації, а апеляцію компанії Pericles Global Advisory на радника з приватизації Одеського припортового заводу залишив без розгляду. Про це в понеділок повідомив в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.