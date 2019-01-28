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ФДМУ програв апеляцію у справі радників з великої приватизації

ФДМУ програв апеляцію у справі радників з великої приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Апеляційний суд відмовив Фонду державного майна України у задоволенні апеляційної скарги для розблокування затвердження обраних на конкурсі радників з приватизації п'яти державних компаній зі списку великої приватизації, а апеляцію компанії Pericles Global Advisory на радника з приватизації Одеського припортового заводу залишив без розгляду. Про це в понеділок повідомив в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.

"Шостий апеляційний адміністративний суд, який своїм рішенням міг розблокувати процес затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації, відмовив Фонду державного майна в задоволенні апеляційної скарги", - зазначив він.

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Зі слів Трубарова, апеляційну скаргу компанії Pericles Global Advisory, яка перемогла в конкурсі на інвестиційного радника Одеського припортового заводу, "суд взагалі залишив без розгляду".

"Фонд неодмінно подасть касацію, але це додаткові втрати часу, це підприємства, які простоюють і здешевлюються, це працівники, які не отримують зарплати. Це точно не на користь держави, але це відбувається", - додав очільник ФДМУ.

Нагадаємо, спецкомісія Ради з приватизації розгляне порушення ФДМУ у відборі радників.

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