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FAVBET передав 5 млн грн UNITED 24 та долучився до ліквідації наслідків катастрофи на Херсонщині

Київ • УНН

 • 960946 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС, спричинивши гуманітарну та екологічну катастрофу національного масштабу. Найбільше від наслідків воєнного злочину окупантів постраждала Херсонщина по обидва береги Дніпра — тут під загрозою затоплення опинились більше 80 пунктів, передає УНН.

FAVBET передав 5 млн грн UNITED 24 та долучився до ліквідації наслідків катастрофи на Херсонщині

Деталі

Компанія FAVBET спрямувала 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС, оперативно підтримавши збір «Допоможемо рятувальникам» офіційної фандрейзингової платформи UNITED 24.

Благодійний фонд Favbet Foundation також допоміг привезти на Херсонщину гуманітарну допомогу.

«Коли почули про трагедію, зрозуміли — треба негайно їхати. Швидко організували все необхідне та вже наступного дня командою працівників фонду разом із нашими друзями-партнерами вирушили до Херсону», — розповідає член наглядової ради Фонду Сергій Ковальчук.

Допомогу везли двома бусами. Всередині розмістили більше трьох тонн питної води та тонну медичних засобів для одного з найбільших лікувальних закладів Херсонщини КНП — «Херсонської міської клінічної лікарні ім О.С.Лучанського».

«Персонал лікарні — неймовірно сміливі та відповідальні люди. Коли ми привезли допомогу, стався черговий обстріл, до приймального відділення закладу почали поступати поранені. Не зважаючи на звуки вибухів та пряму загрозу життю, всі працівники закладу залишались на місцях, допомагаючи постраждалим та приймаючи гуманітарну допомогу», — коментує Сергій.

Завдяки злагодженій роботі волонтерів, співробітників фонду та лікарні, весь гуманітарний вантаж було успішно доставлено. Зараз команда фонду готує наступний пакет допомоги для подолання наслідків трагедії.

«Херсонці опинилися у страшній ситуації. І задача кожного українця сьогодні — показати, що ми не залишаємо їх наодинці з лихом, а гуртуємось для допомоги та підтримки. Favbet Foundation продовжуватиме гуманітарну діяльність у регіоні аж допоки становище хоча б трохи не стабілізується», — додає Сергій.

Команда Favbet Foundation займається гуманітарною діяльністю та надає підтримку українській армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Фонд передавав гумдопомогу у прифронтові регіони, сприяв евакуації жителів з окупованих територій, а також відкрив Центр адаптації для українських переселенців у Хорватії.

За півтора роки війни за підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 120 автівок та 65 сучасних дронів, а загальна сума допомоги армії склала понад 65 млн грн.

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