Facebook припиняє роботу свого додатку

“Facebook заявив, що закриває „Moments“ — автономний додаток для приватного обміну фотографіями з друзями та знайомими, причина цього полягає частково тому, що мало хто користується ним. Додаток припиняє функціонувати з 25 лютого”, — йдеться у повідомленні видання.

Довідка УНН: Додаток “Moments” був запущений вперше у в червні 2015 року. Він дозволяє обмінюватися фотографіями, які зберігаються на телефоні користувачів зі своїми друзями на Facebook, без фактичного завантаження фотографій до самої соціальної мережі.

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Як повідомляв УНН, американська корпорація Facebook уклала з Мюнхенським технічним університетом угоду про співпрацю в галузі вивчення етичних проблем, що виникають в ході застосування технологій штучного інтелекту (ШІ). Як інформувала в неділю на своєму сайті Facebook, сторони засновують Інститут етики ШІ, роботу якого американці профінансують в розмірі 7,5 млн доларів протягом найближчих п’яти років.