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Facebook припиняє роботу свого додатку

Facebook припиняє роботу свого додатку

Київ • УНН

 • 18813 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Компанія та однойменна соціальна мережа Facebook вирішила припинити роботу автономного додатка для особистого обміну фотографіями з друзями “Moments” через низьку популярність цього додатку серед користувачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на СNET.

“Facebook заявив, що закриває „Moments“ — автономний додаток для приватного обміну фотографіями з друзями та знайомими, причина цього полягає частково тому, що мало хто користується ним. Додаток припиняє функціонувати з 25 лютого”, — йдеться у повідомленні видання.

Довідка УНН: Додаток “Moments” був запущений вперше у в червні 2015 року. Він дозволяє обмінюватися фотографіями, які зберігаються на телефоні користувачів зі своїми друзями на Facebook, без фактичного завантаження фотографій до самої соціальної мережі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна обговорила з Facebook протидію втручанню у вибори

Як повідомляв УНН, американська корпорація Facebook уклала з Мюнхенським технічним університетом угоду про співпрацю в галузі вивчення етичних проблем, що виникають в ході застосування технологій штучного інтелекту (ШІ). Як інформувала в неділю на своєму сайті Facebook, сторони засновують Інститут етики ШІ, роботу якого американці профінансують в розмірі 7,5 млн доларів протягом найближчих п’яти років.

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