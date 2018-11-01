Експерти прогнозують зростання світового виробництва вина

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Світове виробництво вина в 2018 році, порівняно з 2017 роком, може збільшитися на 12%. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV), передає УНН з посиланням на Bloomberg.