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Експерти прогнозують зростання світового виробництва вина

Експерти прогнозують зростання світового виробництва вина

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Світове виробництво вина в 2018 році, порівняно з 2017 роком, може збільшитися на 12%. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV), передає УНН з посиланням на Bloomberg.

За прогнозами фахівців, сукупний обсяг виробленого у світі вина збільшиться приблизно на 4,1 млрд пляшок, з 251 млн до 282 млн гектолітрів.

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Також, згідно з прогнозом OIV, в 2018 році Італія збереже статус найбільшого виробника вин у світі. Очікується, що виробництво італійського вина збільшиться на 14%.

У той же час у Франції винороби можуть підвищити виробництво відразу на 27%, в Іспанії очікується підйом на 26%.

Нагадаємо, в корпорації "Укрвинпром" заявили, що податок на столове вино має дорівнювати нулю.

Також нагадаємо, українці збільшують споживання алкоголю вітчизняного виробництва. А серед вин перевагу віддають напівсолодким напоям.

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