Эксперты прогнозируют рост мирового производства вина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мировое производство вина в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, может увеличиться на 12%. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По прогнозам специалистов, совокупный объем произведенного в мире вина увеличится примерно на 4,1 млрд бутылок, с 251 млн до 282 млн гектолитров.
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Также, согласно прогнозу OIV, в 2018 году Италия сохранит статус крупнейшего производителя вин в мире. Ожидается, что производство итальянского вина увеличится на 14%.
В то же время, во Франции виноделы могут повысить производство сразу на 27%, в Испании ожидается подъем на 26%.
Напомним, в корпорации “Укрвинпром” заявили, что налог на столовое вино должен быть равен нулю.
Также напомним, украинцы наращивают потребление алкоголя отечественного производства. А среди вин предпочтение отдают полусладким напиткам.