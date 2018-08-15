Експерт розповів, хто формує і контролює ціни на ліки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні вартість лікарських засобів формує виробник (імпортер), виходячи із власних, ніким не контрольованих, міркувань. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій висловив директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко, передає УНН.
"Виробник формує ціну на лікарські засоби. Він сьогодні ніким не контролюється, і ніхто на нього немає ніякого впливу. Він (виробник, - ред.) встановлює ціну на ліки, виходячи з його власних економічних розрахунків, із його власного бачення. Потім іде дистриб'ютор. І лише потім йде аптека, яка встановлює роздрібну націнку. Тобто: ціна виробника або імпортера - ціна дистриб'ютора - і, власне, ціна аптечна", - розповів він.
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Виходить так, що для виробників лікарських засобів правила формування ціни не писані, підкреслив Руденко.
"Щодо дистриб'ютора - він ще у якихось рамках працює. У свою чергу аптеки на частину лікарських засобів працюють у вільному ринку, як це передбачає чинне законодавство. На ще 50% лікарських засобів ціна є контрольована. Якщо цей лікарський засіб включених до національного переліку лікзасобів - то там націнка складає не більше 25%, а це наразі понад 5 тис. торгових лікарських засобів із 13 тис. зареєстрованих. Якщо брати програму "Доступні ліки", ту про яку зараз говорять багато в Уряді, в МОЗ, то там регульована аптечна націнка - 15%. Це також окремий перелік, який включає біля 240 торгових назв. І якщо ми візьмемо, наприклад, державну програму по забезпеченню хворих на цукровий діабет - там аптечна націнка взагалі 10%", - розповів експерт.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні можуть значно подорожчати ліки. Така ймовірність, зокрема, передбачена новим депутатським законопроектом №8591.
Законодавці ініціюють закриття аптек та знищення мережевого аптечного бізнесу, що у свою чергу, призведе до зниження конкуренції, збільшення впливу виробників на аптечні установи в питаннях формування цін на ліки, і, як наслідок, до подорожчання препаратів.
Також нагадаємо, у селах можуть зникнути останні аптеки.