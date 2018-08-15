Эксперт рассказал, кто формирует и контролирует цены на лекарства в Украине

"Производитель формирует цену на лекарственные средства. Он сегодня никем не контролируется, и никто на него не имеет никакого влияния. Он (производитель - ред.) устанавливает цену на лекарства, исходя из его собственных экономических расчетов, с его собственного видения. Затем идет дистрибьютор. И только потом идет аптека, которая устанавливает розничную наценку. То есть: цена производителя или импортера - цена дистрибьютора - и, собственно, цена аптечная", - рассказал он.

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Получается так, что для производителей лекарственных средств правила формирования цены не писаны, подчеркнул Руденко.

"Относительно дистрибьютора - он еще в каких-то рамках работает. В свою очередь аптеки на часть лекарственных средств работают в свободном рынке, как это предусматривает действующее законодательство. На еще 50% лекарственных средств цена является контролируемой. Если это лекарственное средство включенно в национальный перечень медстредств - то там наценка составляет не более 25%, а это сейчас более 5 тыс. торговых лекарственных средств с 13 тыс. зарегистрированных. Если брать программу "Доступные лекарства", ту о которой сейчас говорят многие в правительстве, в Минздраве, то там регулируемая аптечная наценка - 15%. Это также отдельный перечень, включающий около 240 торговых названий. И если мы возьмем, например, государственную программу по обеспечению больных сахарным диабетом - там аптечная наценка вообще 10%", - рассказал эксперт.

Напомним, как писал УНН, в Украине могут значительно подорожать лекарства. Такая вероятность, в частности, предусмотрена новым депутатским законопроектом №8591.

Законодатели инициируют закрытие аптек и уничтожения сетевого аптечного бизнеса, в свою очередь, приведет к снижению конкуренции, увеличение влияния производителей на аптечные учреждения в вопросах формирования цен на лекарства, и, как следствие, к удорожанию препаратов.

Также напомним, в селах могут исчезнуть последние аптеки.