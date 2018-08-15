Эксперт рассказал, кто формирует и контролирует цены на лекарства в Украине

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 4534 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 24005 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 10202 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 53619 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 133438 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 242116 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 186557 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 251692 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 280370 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222587 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.7м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 37348 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 42636 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 35104 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 31095 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 10137 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 308780 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 279571 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 364287 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 519164 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 607096 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 7508 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 46814 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 251692 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 91566 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 87073 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Эксперт рассказал, кто формирует и контролирует цены на лекарства в Украине

Киев • УНН

 • 17187 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине стоимость лекарственных средств формирует производитель (импортер), исходя из собственных, никем не контролируемых соображений. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций высказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко, передает УНН.

Эксперт рассказал, кто формирует и контролирует цены на лекарства в Украине

"Производитель формирует цену на лекарственные средства. Он сегодня никем не контролируется, и никто на него не имеет никакого влияния. Он (производитель - ред.) устанавливает цену на лекарства, исходя из его собственных экономических расчетов, с его собственного видения. Затем идет дистрибьютор. И только потом идет аптека, которая устанавливает розничную наценку. То есть: цена производителя или импортера - цена дистрибьютора - и, собственно, цена аптечная", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость лекарств, или Почему аптекам достается на орехи из-за производителей

Получается так, что для производителей лекарственных средств правила формирования цены не писаны, подчеркнул Руденко.

"Относительно дистрибьютора - он еще в каких-то рамках работает. В свою очередь аптеки на часть лекарственных средств работают в свободном рынке, как это предусматривает действующее законодательство. На еще 50% лекарственных средств цена является контролируемой. Если это лекарственное средство включенно в национальный перечень медстредств - то там наценка составляет не более 25%, а это сейчас более 5 тыс. торговых лекарственных средств с 13 тыс. зарегистрированных. Если брать программу "Доступные лекарства", ту о которой сейчас говорят многие в правительстве, в Минздраве, то там регулируемая аптечная наценка - 15%. Это также отдельный перечень, включающий около 240 торговых названий. И если мы возьмем, например, государственную программу по обеспечению больных сахарным диабетом - там аптечная наценка вообще 10%", - рассказал эксперт.

Напомним, как писал УНН, в Украине могут значительно подорожать лекарства. Такая вероятность, в частности, предусмотрена новым депутатским законопроектом №8591.

Законодатели инициируют закрытие аптек и уничтожения сетевого аптечного бизнеса, в свою очередь, приведет к снижению конкуренции, увеличение влияния производителей на аптечные учреждения в вопросах формирования цен на лекарства, и, как следствие, к удорожанию препаратов.

Также напомним, в селах могут исчезнуть последние аптеки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72