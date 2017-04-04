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Експерт пояснив, чому рішення про абонплату на газ є передчасним

Київ • УНН

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Зі слів Сергія Дяченка, наразі дійсно немає відповідного ринку і ціни на газ не стабілізовані, “іде підняття”

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Рішення про введення абонентської плати на газ населенню є передчасним. Спочатку потрібно попрацювати над ставками абонплати і системою субсидування за послугу з газопостачання у зв’язку зі зміною способу її обрахунку. Про це у коментарі УНН розповів експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

“Сама ідея (щодо абонлати на газ — ред.) — нормальна. В Європі такий підхід є, там це працює. Але тут треба все-таки краще пропрацювати ситуацію щодо ставок (абонплати — ред.) і щодо, власне, плати за транспортування, чи варто зараз це запроваджувати, чи пізніше”, — зазначив він.

Так, зі слів експерта, наразі дійсно немає відповідного ринку і ціни на газ не стабілізовані, “іде підняття”.

“Треба зі ставками розібратися, адже цей захід, він не мусив супроводжуватися підняттям цін на газ, а вийшло так, що це призвело до того, що значна кількість споживачів, споживачів багатоквартирних будинків, отримали підвищення цін... І це, я думаю, для людей найголовніше. Тому треба зі ставками розібратися”, — додав він.

З його слів, є питання і щодо субсидування.

“Адже за нинішньою системою субсидування субсидії підлягає тільки плата за газ, за вартість газу, а не транспорт. І виходить так, що, відділяючи транспортну складову, ми відбираємо у людей частину сум, які підлягали субсидуванню”, — пояснив С.Дяченко.

“Сама ідея була не найгірша, але її не відпрацювали як слід, поспішили із впровадженням”, — підкреслив експерт.

При цьому С.Дяченко розповів і про те, на скільки на сьогодні може зрости цифра у платіжках за спожитий газ через абонплату.

“Ті, хто мало споживав — будуть платити значно більше, є варіанти що навіть у 2 рази. А ті, хто споживав багато газу, хто опалював будинки газовими котлами, ті будуть значно менше платити, у них зменшення. У багатоквартирних будинках Києва порахували, що десь на 70-90 грн збільшиться плата за газ”, — зазначив він.

Експерт наголосив, що абонплата як у приватних будинках, так і у багатоповерхівках, має бути стабільна і не залежати від потужності лічильника.

С.Дяченко прогнозує, що наступного тижня НКРЕКП закріпить анонсоване рішення про відтермінування абонплати на газ.

“Відтермінують впровадження, мабуть. Бо треба краще опрацювати питання із ставками і самим підходом”, — зауважив він.

Нагадаємо, НКРЕКП на засіданні 10 квітня збирається на 3 місяці призупинити рішення про запровадження абонплати на газ.

Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома показниками. Це сталося через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання.

Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо мали платити абонентську плату при оплаті газопостачання.

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