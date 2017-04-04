Эксперт объяснил, почему решение об абонплате на газ преждевременно

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Решение о введении абонентской платы на газ населению преждевременно. Сначала нужно поработать над ставками абонплаты и системой субсидирования за услугу по газоснабжению в связи с изменением способа ее расчета. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

“Сама идея (по абонлате на газ — ред.) — нормальная. В Европе такой подход есть, там это работает. Но здесь надо все-таки лучше проработать ситуацию по ставкам (абонплаты — ред.) и, собственно, по плате за транспортировку, стоит ли сейчас это вводить, или позже”, — отметил он.

Так, по словам эксперта, сейчас действительно нет соответствующего рынка и цены на газ не стабилизированы, “идет поднятие”.

“Надо со ставками разобраться, ведь это мероприятие, оно не должно было сопровождаться поднятием цен на газ, а получилось так, что это привело к тому, что значительное количество потребителей, потребителей многоквартирных домов, получили повышение цен ... И это, я думаю, для людей самое главное. Поэтому надо со ставками разобраться”, — добавил он.

По его словам, есть вопросы и по субсидированию.

“Ведь по нынешней системе субсидирования субсидии подлежит только плата за газ, стоимости газа, а не транспорт. И получается так, что, отделяя транспортную составляющую, мы отбираем у людей часть сумм, подлежащих субсидированию”, — пояснил С.Дяченко.

“Сама идея была не самая плохая, но ее не отработали как следует, поспешили с внедрением”, — подчеркнул эксперт.

При этом С.Дяченко рассказал и о том, насколько сегодня может вырасти цифра в платежках за потребленный газ из-зи абонплаты.

“Те, кто мало потреблял, будут платить значительно больше, есть варианты, что даже в 2 раза. А те, кто потреблял много газа, кто отапливал дома газовыми котлами, те будут значительно меньше платить, у них уменьшения. В многоквартирных домах Киева посчитали, что где-то на 70-90 грн увеличится плата за газ”, — сказал он.

Эксперт отметил, что абонплата как в частных домах, так и в многоэтажках, должна быть стабильна и не зависеть от мощности счетчика.

С.Дяченко прогнозирует, что на следующей неделе НКРЭКУ закрепит анонсированное решение об отсрочке внедрения абонплаты на газ.

“Отсрочит внедрение, наверное. Потому что нужно лучше проработать вопрос со ставками и самым подходом ”, - отметил он.

Напомним, НКРЭКУ на заседание 10 апреля собирается на 3 месяца приостановить решение о введении абонплаты на газ.

Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки.

В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.