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Екскерівника банку "Аркада" та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн грн інвесторів

Київ • УНН

 • 16758 перегляди

Колишній голова правління банку "Аркада" та директор компанії-забудовника підозрюються у розтраті 110 млн грн довірителів. Кошти були витрачені на купівлю частки підприємства вартістю 1 грн замість будівництва житла.

Екскерівника банку "Аркада" та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн грн інвесторів

Колишнього голову правління банку "Аркада" та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн гривень довірителів банку. Ці гроші біли призначені для зведення житлових будинків. Про це повідомила прокуратура Києва, пише УНН.

Деталі

Протягом 2014-2018 років банк "Аркада" був управителем фонду фінансування будівництва житла, інвесторами якого виступали фізичні та юридичні особи. За їх кошти мали зводити багатоповерхові житлові будинки.

Функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство, банк узяв на себе зобов’язання забезпечити його своєчасне фінансування.

Встановлено, що директор компанії-забудовника, перебуваючи в злочинній змові з головою правління банку, розтратили кошти інвесторів, придбавши частку в статутному капіталі одного з київських підприємств, що є орендарем земельної ділянки в Дарницькому районі.

Метою угоди було начебто отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Проте строк оренди ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році.

Таким чином було витрачено 110 млн гривень. На час перерахування грошей відносно підприємства, частку якого купували, вже було відкрито провадження у справі про банкрутство. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був голова правління "Аркади".

Проведеними експертизами встановлено, що ринкова вартість "куплених" корпоративних прав підприємства складає 1 грн.

Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті коштів фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

Нагадаємо

Це не перший скандал навкруги банка. Так, в 2020 році президенту "Аркади" було повідомлено про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів. Було встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління, разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких був банк.

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