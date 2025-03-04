Экс-руководителя банка "Аркада" и директора компании-застройщика заподозрили в растрате 110 млн грн инвесторов
Киев • УНН
Бывший председатель правления банка "Аркада" и директор строительной компании подозреваются в растрате 110 млн грн доверителей. Средства были потрачены на покупку доли предприятия стоимостью 1 грн вместо строительства жилья.
Бывшего председателя правления банка "Аркада" и директора строительной компании заподозрили в растрате 110 млн гривен доверителей банка. Эти деньги были предназначены для возведения жилых домов. Об этом сообщила прокуратура Киева, пишет УНН.
Детали
В течение 2014-2018 годов банк "Аркада" был управляющим фонда финансирования строительства жилья, инвесторами которого выступали физические и юридические лица. За их средства должны были возводиться многоэтажные жилые дома.
Функции застройщика выполняло аффилированное с банком частное товарищество, банк взял на себя обязательство обеспечить его своевременное финансирование.
Установлено, что директор строительной компании, находясь в преступном сговоре с председателем правления банка, растратил средства инвесторов, приобретя долю в уставном капитале одного из киевских предприятий, которое является арендатором земельного участка в Дарницком районе.
Целью сделки было якобы получение права аренды земельного участка, который граничит с тем, на котором возводилось жилье для инвесторов. Однако срок аренды участка, ради которого якобы и заключалась эта сделка, истекал в том же 2018 году.
Таким образом было потрачено 110 млн гривен. На момент перечисления денег в отношении предприятия, долю которого покупали, уже было открыто производство по делу о банкротстве. Инициатором банкротства выступало другое частное товарищество, директором которого на тот момент был председатель правления "Аркады".
Проведенными экспертизами установлено, что рыночная стоимость "купленных" корпоративных прав предприятия составляет 1 грн.
Фигурантам сообщено о подозрении в растрате средств фондов банковского управления путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).
Напомним
Это не первый скандал вокруг банка. Так, в 2020 году президенту "Аркады" было сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Было установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых был банк.