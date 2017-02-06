Екс-працівника прокуратури на Донеччині заарештували за хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури Донецької області заарештовано колишнього водія однієї з місцевих прокуратур, який влаштував хуліганські дії в одному з кафе Покровська. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Інцидент стався 29 січня поточного року в одному з кафе у місті Покровськ. Заарештований, який виявився працівником прокуратури, здійснив декілька пострілів у стелю з травматичної зброї.
За хуліганські дії його було звільнено з органів прокуратури Донецької області, а дії кваліфіковано за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.
“Суд підтримав клопотання прокуратури Донецької області та обрав колишньому водію однієї з місцевих прокуратур Донеччини міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у сумі 48 тис грн”, — сказано у повідомленні.
Досудове розслідування, яке проводять органи поліції, триває.
Як повідомляв УНН, працівника поліції затримали в Ужгороді під час збуту наркотиків.