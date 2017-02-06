Экс-сотрудника прокуратуры в Донецкой области арестовали за хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По ходатайству прокуратуры Донецкой области арестован бывший водитель одной из местных прокуратур, который совершил хулиганские действия в одном из кафе Покровска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Инцидент произошел 29 января текущего года в одном из кафе в городе Покровск. Арестованный, который оказался работником прокуратуры, совершил несколько выстрелов в потолок из травматического оружия.
За хулиганские действия он был уволен из органов прокуратуры Донецкой области, а действия квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.
"Суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал бывшему водителю одной из местных прокуратур Донецкой области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 48 тыс. грн", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование, которое проводят органы полиции, продолжается.
Как сообщал УНН, работника полиции задержали в Ужгороде во время сбыта наркотиков.