Екс-перша ракетка світу А.Іванович завершила кар’єру тенісистки

“Я вирішила закінчити кар’єру тенісистки. Це було важке рішення. Професійний спорт вимагає від тебе постійно перебувати в своїй кращій фізичній формі, а всі знають, що у мене часто трапляються травми. А я готова грати тільки тоді, коли в стані відповідати власним високим стандартам. На жаль, це більше не так. Тому пора рухатися далі”, — наголосила сербка.

Також 29-річна сербка відзначила, що залишиться в тенісі, але не в якості гравця.

Варто зазначити, що А.Іванович через травму не виходила на корт з серпня місяця і завершила сезон тільки на 63-му рядку в рейтингу WTA, вигравши за рік 15 матчів.

Нагадаємо, що тенісистка була першою ракеткою світу у 2008 році, ставала чемпіонкою Ролан Гаррос-2008 і виграла 15 турнірів WTA за 12 років кар’єри.