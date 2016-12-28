Экс-первая ракетка мира А.Иванович завершила карьеру теннисистки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. 29-летняя сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка заявила на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.
"Я решила закончить карьеру теннисистки. Это было трудное решение. Профессиональный спорт требует от тебя постоянно находиться в своей лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. А я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартам. К сожалению, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше ", - отметила сербка.
Также 29-летняя сербка отметила, что останется в теннисе, но не в качестве игрока.
Стоит отметить, что А.Иванович из-за травмы не выходила на корт с августа месяца и завершила сезон только на 63-й строчке в рейтинге WTA, выиграв за год 15 матчей.
Напомним, что теннисистка была первой ракеткой мира в 2008 году, становилась чемпионкой Ролан Гаррос-2008 и выиграла 15 турниров WTA за 12 лет карьеры.