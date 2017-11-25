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Екс-баскетболіста Дніпра Дзюбу дискваліфікували на два сезони

Київ • УНН

 • 15481 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Федерація баскетболу України дискваліфікувала важкого форварда Антона Дзюбу через самовільне покидання розташування БК "Дніпро", яке сталося кілька тижнів тому. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.

Днями у Києві відбулося засідання комісії з правових відносин та соціального захисту Федерації баскетболу України, на якому і було розглянуто звернення БК "Дніпро" від 26.10.2017 щодо порушення умов договору між клубом та гравцем Дзюбою.

За рішенням комісії Дзюбі заборонено займатися будь-якою діяльністю пов’язаною з баскетболом до 1 травня 2019-го року.

Відзначимо також, в документі зазначено, що санкція може бути анульована у випадку врегулювання спору між сторонами з письмовим повідомленням Федерації баскетболу України.

Зауважимо, що на старті нинішнього сезоні Дзюба відіграв 4 матчі у Суперлізі в яких набирав по 11 очок, 6 підбирань при 1,3 передачі за 21:28 хвилин в середньому за матч.

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