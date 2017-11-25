Екс-баскетболіста Дніпра Дзюбу дискваліфікували на два сезони

Днями у Києві відбулося засідання комісії з правових відносин та соціального захисту Федерації баскетболу України, на якому і було розглянуто звернення БК "Дніпро" від 26.10.2017 щодо порушення умов договору між клубом та гравцем Дзюбою.

За рішенням комісії Дзюбі заборонено займатися будь-якою діяльністю пов’язаною з баскетболом до 1 травня 2019-го року.

Відзначимо також, в документі зазначено, що санкція може бути анульована у випадку врегулювання спору між сторонами з письмовим повідомленням Федерації баскетболу України.

Зауважимо, що на старті нинішнього сезоні Дзюба відіграв 4 матчі у Суперлізі в яких набирав по 11 очок, 6 підбирань при 1,3 передачі за 21:28 хвилин в середньому за матч.