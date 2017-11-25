Экс-баскетболиста Днепра Дзюбу дисквалифицировали на два сезона

На днях в Киеве состоялось заседание комиссии по правовым отношений и социальной защиты Федерации баскетбола Украины, на котором и было рассмотрено обращение БК "Днепр" от 26.10.2017 о нарушении условий договора между клубом и игроком Дзюбой.

По решению комиссии Дзюбе запрещено заниматься любой деятельностью связанной с баскетболом до 1 мая 2019-му году.

Отметим также, в документе указано, что санкция может быть аннулирована в случае урегулирования спора между сторонами с письменным уведомлением Федерации баскетбола Украины.

Заметим, что на старте нынешнего сезоне Дзюба сыграл 4 матча в Суперлиге в которых набирал по 11 очков, 6 подборов при 1,3 передачи за 21:28 минут в среднем за матч.