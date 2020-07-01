Двоє футболістів покинули стан "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. 21-річний оборонець львівських "Карпат" Владислав Дубінчак та 29-річний центр бек Василь Прийма покинули команду. Про це інформує сайт "зелено-білих", передає УНН.
Гравець київського "Динамо" Дубінчак підсилив "зелено-білих" на початку липня 2019-го на правах річної оренди. За цей час Дубінчак провів за "левів" 19 матчів в УПЛ та один поєдинок у Кубку України.
Прийма цього сезону відіграв тільки три зустрічі у футболці "зелено-білих".
Додамо також, "Карпати" замикають турнірну таблицю УПЛ.