Двое футболистов покинули команду "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. 21-летний защитник львовских "Карпат" Владислав Дубинчак и 29-летний центр бэк Василий Прийма покинули команду. Об этом сообщает сайт "зелено-белых", передает УНН.
Игрок киевского "Динамо" Дубинчак усилил "зелено-белых" в начале июля 2019 года на правах годичной аренды. За это время Дубинчак провел за "львов" 19 матчей в УПЛ и один поединок в Кубке Украины.
Прийма в этом сезоне сыграл только три встречи в футболке "зелено-белых".
Добавим также, "Карпаты" замыкают турнирную таблицу УПЛ.