Двох російських фрістайлістів не пустили на Олімпіаду-2022 через вакцинацію "Супутником V"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Російські фрістайлісти Андрій Махнєв і Артем Шульдяков не виступлять на Олмпіаді-2022, оскільки у них немає належного щеплення проти коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Championat.com.
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Відзначається, що спортсмени не поїхали на старти в Канаду і США через щеплення російською вакциною-"Супутник V".
Також вони не змогли отримати дозвіл на в'їзд для невакцинованих. У зв'язку з цим вони не набрали очок на цих етапах і не потрапили в квоту спортсменів, які мають право брати участь в Олімпіаді-2022.
Спортсмени попросили, щоб дві невикористані квоти, отримані Росією в дисциплінах Фрістайл, були перенесені на могул, щоб вони все ж могли взяти участь у змаганнях.
Виїзна колегія Спортивного арбітражного суду (CAS) не задовольнила їх прохання, оскільки судді постановили, що у них немає юрисдикції для вирішення цього питання.
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Напередодні Олімпіади в Пекіні виявлено найбільшу з середини 2020 року кількість випадківзараженняCOVID-19.
Зимові Олімпійські ігри в Китаї будуть проходити з 4 по 20 лютого.