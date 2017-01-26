Двох екс-правоохоронців на Дніпропетровщині затримали при спробі дати прокурору хабар у розмірі 2 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області викрито двох посадових осіб приватного підприємства під час спроби надати неправомірну вигоду прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Як повідомили у прес-службі, слідством установлено, що під час розслідування військовою прокуратурою одного з кримінальних проваджень судом накладено арешт на будівлю у м. Дніпро. Однак посадові особи комерційної структури ухилялись від виконання цього судового рішення, у зв’язку з чим військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України розпочато кримінальне провадження.
"Інтереси приватного підприємства представляли двоє колишніх працівників поліції. Один з них раніше очолював слідчий підрозділ, був звільнений відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”, а після звільнення отримав адвокатську ліцензію та був обраний депутатом однієї з місцевих рад", - йдеться у повідомленні.
У ГПУ зазначили, що екс-правоохоронці запропонували прокурору військової прокуратури неправомірну вигоду за інформування їх про результати слідчих дій у даному кримінальному провадженні, невиконання слідчих та процесуальних дій упродовж 2 тижнів, тобто до 06.02.2017, з метою надання їм часу для позитивного вирішення позовних заяв в судах м. Києва та Київської області, та затягування таким чином досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
"... 25 січня під час спроби передати прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону неправомірну вигоду в сумі 2 тис. дол. їх було затримано на підставі ст. 208 КПК України. Наразі військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону затриманим особам готується повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі, також перевіряється інформація щодо можливого підкупу ними суддів.